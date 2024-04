Erster Song seit dem Tod von Steve Harwell: Smash Mouth sind zurück

Erstes Lebenszeichen von Smash Mouth nach dem Tod von Frontmann Steve Harwell: Die kalifornische Band hat ihre neue Single «Ride On» angekündigt. Ein optimistischer Titel also. «Ride On» kann sowohl «weiterfahren» als auch allgemein «weitermachen» bedeuten. Steve Harwell war am 4. September 2023 nach langer Krankheit an Leberversagen gestorben. Der Sänger wurde 56 Jahre alt.