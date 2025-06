Erster Stargast in Venedig: Ivanka Trump landet bei Bezos-Hochzeit

Die 43–jährige Tochter von US–Präsident Donald Trump landete am Dienstag mit Ehemann Jared Kushner (44) und den drei gemeinsamen Kindern in Venedig. Das Quartett stieg standesgemäss in ein Wassertaxi und liess sich durch die berühmten Kanäle zu ihrem Luxus–Hotel chauffieren, wie Bilder zeigen. Wie die «Bild»–Zeitung schreibt, wurde die Umgebung für die Ankunft weiträumig abgesperrt und Spürhunde als zusätzlicher Schutz eingesetzt.