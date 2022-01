Erster Termin 2022: Prinz William und Herzogin Kate strahlen in London

Herzensangelegenheit für Kate

Am Mittwoch trafen die beiden die Mitarbeiter des Museums, das die Geschichte des Foundling Hospitals erzählt, der ersten Wohltätigkeitsorganisation für Pflegekinder in Grossbritannien. Während des Termins nahmen die beiden an mehreren Diskussionsrunden teil, um mehr über den Pflegesektor in Erfahrung zu bringen und Experten aus der gesamten Branche kennenzulernen. Kate ist seit 2019 Schirmherrin des Museums.