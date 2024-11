Erster Todestag: Heino erinnert an seine «geliebte Hannelore»

Ein schwerer Tag für Sänger Heino (85): In einem Instagram–Post ehrt er Ehefrau Hannelore Kramm (1942–2023) an deren ersten Todestag. Sie war am 8. November 2023 in Kitzbühel verstorben. «Heute jährt sich der Todestag meiner geliebten Hannelore zum ersten Mal», schreibt er zu einem Clip zu seinem Lied «Mein Lied für dich», in dem auch seine Ehefrau zu sehen ist. «Ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf mehr als 44 Ehejahre voller Liebe, Glück, Fröhlichkeit und Harmonie zurück und vermisse Hannelore sehr.»