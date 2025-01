Erster Todestag von Christian Oliver: Ex-Frau postet emotionale Worte

Unterlegt von emotionalem Lady–Gaga–Song

In ihrem Post zeigt sich die Witwe auch dankbar für die Menschen, die ihr im vergangenen Jahr zur Seite standen. «Ich bin allen wunderbaren Menschen in meinem Leben dankbar, die mich einfach ich sein liessen», schreibt sie. Ihre Worte unterlegte Klepser mit einem Zusammenschnitt aus Bildern und Videos von ihrem Ausflug zum Strand. Unter anderem stellte sie drei Bilder der Verstorbenen in den Sand und liess für ihre beiden Töchter und ihren Ex–Partner rosafarbene Luftballons in Herzform aufsteigen. Unterlegt wurden die Aufnahmen vom emotionalen Lady–Gaga–Song «Always Remember Us This Way».