Erster Todestag von Mirco Nontschew: «Niemand kann, was er konnte»

«Dieser Mann war 100 Komiker in einem»

Mit Nontschew ging der Welt der Unterhaltung nicht nur ein Comedian verloren. «Dieser Mann war 100 Komiker in einem, eine verrückte Wundertüte des Humors, ein Stern», schrieb der Kabarettist Torsten Sträter (56) nach Bekanntwerden des Todes seines Kollegen bei Twitter. Carolin Kebekus (42) werde Nontschew als einen «der grössten Komiker Deutschlands» in Erinnerung behalten, erzählte sie der Nachrichtenagentur spot on news. «Mirco hinterlässt einen Graben. Niemand kann, was er konnte. Er war einfach ein Ausnahmetalent und dazu noch unglaublich nett.»