Erster Trailer: So sieht Daniel Radcliffe als «Weird Al» Yankovic aus

Der erste Trailer zum Biopic über «Weird Al» Yankovic (62) ist da - und er ist genau so abgedreht, wie im Vorfeld zu vermuten war. In der Produktion von The Roku Channel schlüpft mal eben «Harry Potter»-Star Daniel Radcliffe (32) in die Rolle des Komikers, der mit seinem humoristischen Neuinterpretationen weltberühmter Songs wie «Like A Virgin» von Madonna (63) oder «Beat It» und «Bad» von Michael Jackson für Furore sorgte - und fünf Grammys abräumen konnte.