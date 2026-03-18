Erster Trailer zu «Brand New Day»: Spider-Man hat Depressionen

Vieles deutet der Marvel–Trailer auch an. So scheint Peter Parker selbst eine Art Mutation zu durchlaufen. Als er von einem Dach fällt, weil er seine rettenden Spinnennetze nicht mehr verschiessen kann, scheint ihn jemand zu fangen und somit zu retten. Wer das ist, enthüllt der Trailer noch nicht. Auch einen Blick auf den vermeintlichen Hauptschurken bietet das Vorschauvideo. Aber das Gesicht der Person ist nicht zu sehen. Die Superkraft von ihm oder ihr könnte eine Art Gedankenkontrolle sein. «Stranger Things»–Star Sadie Sink (23) ist als Cast–Mitglied für «Spider–Man: Brand New Day» offiziell bestätigt. Doch welche Figur sie spielen wird, ist noch unklar. Ihr Gesicht ist im Trailer nicht zu sehen.