2024 bei Netflix

Erster Trailer zu «Damsel»: Millie Bobby Brown kämpft gegen Drachen

Millie Bobby Brown wird nicht nur in der letzten «Stranger Things»–Staffel auf Netflix zu sehen sein, sondern auch in ihrem neuen Film «Damsel». Ein erster Trailer zeigt sie in dem Fantasy–Abenteuer gegen einen Drachen kämpfen.