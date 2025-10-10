Erster Trailer zu Hape Kerkelings neuem Kinofilm «Extrawurst» ist da

Darum geht es in «Extrawurst» mit Hape Kerkeling

Eigentlich sollte es reine Formsache sein: Heribert (Kerkeling) und sein Stellvertreter (Mücke) lassen über die Anschaffung eines Grills für die nächste Vereinsfeier des Tennisclubs abstimmen. Doch als Melanie (Knauer) vorschlägt, einen zweiten Grill für Erol (Yardim), das einzige muslimische Mitglied des Clubs, anzuschaffen, kommt es zu hitzigen Diskussionen. Plötzlich prallen «Deutsche und Türken, Atheisten und Gläubige, Gutmenschen und Hardliner frontal aufeinander», heisst es in einer Presseankündigung. Der Grill wird zur Metapher für deutlich grössere Konflikte.