Erster Trailer zu «Joker 2»: Lady Gaga wird zu Harley Quinn

Lady Gaga wird zu Harley Quinn

In der Fortsetzung des Kinoerfolgs kehrt Phoenix in seine Rolle des Aussenseiters Arthur Fleck zurück. In der Nervenheilanstalt Arkham Asylum in der fiktiven Stadt Gotham City trifft dieser auf die Psychiaterin Harleen Quinzel, verkörpert durch Sängerin Lady Gaga, die den eigenwilligen Fleck therapieren soll. Nach und nach verfällt Quinzel aber dem Charme des «Jokers» und baut eine Beziehung zu ihm auf.