Erster Trailer zu «Megalopolis»: Francis Ford Coppola am Scheideweg

Darum geht es in «Megalopolis»

«Megalopolis» wird beschrieben als Monumentalfilm, an dessen Drehbuch Coppola seit den 1980er Jahren gearbeitet haben soll. Schauplatz ist die Stadt New Rome, ein leicht verfremdetes New York City. Nach einer verheerenden Katastrophe steht die Stadt vor der Frage, wie New Rome wieder aufgebaut werden soll. Der geniale Künstler Cesar Catilina (Driver) plädiert für den Sprung in eine utopische, idealistische Zukunft, während der konservative Bürgermeister Franklyn Cicero («Breaking Bad»–Star Giancarlo Esposito, 66) am Status quo festhalten will.