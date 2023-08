Darum geht es in «Rebel Moon»

Filmemacher Snyder, der zuletzt auf Netflix auch mit dem Zombie-Film «Army of the Dead» (2021) einen Erfolg landen konnte, hatte «Rebel Moon» ursprünglich vor Jahren als «Star Wars»-Film konzipiert, bevor er sich entschied, ein eigenes Sci-Fi-Universum aufzubauen. Der zweiteilige Film handelt nun von einer Kriegerin namens Kora (Sofia Boutella), die einst für ein böses galaktisches Imperium kämpfte. Als dieses Reich eine friedliche Kolonie am Rande der Galaxis bedroht, schart Kora eine Gruppe von Aussenseitern und formidablen Kämpfern um sich, die sich gemeinsam dem übermächtigen Feind entgegenstellen wollen.