«Napoleon»: Die Story des Biopic

Wie der Trailer verrät, setzt die Handlung von «Napoleon» im Frankreich des Jahres 1793 ein. Mitten in den revolutionären Wirren also. Napoleon Bonaparte soll gegen die Konterrevolutionäre für Ordnung sorgen. Der Film zeigt seinen Aufstieg zum selbsternannten Kaiser der Franzosen, deutet aber auch seinen Abstieg an. "Du hältst dich für bedeutend. Du bist nur ein armseliger Wüstling, der nichts ist ohne mich, erklärt etwa seine Frau Joséphine. Schliesslich verbünden sich die europäischen Mächte gegen den Emporkömmling.