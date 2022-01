Erster Trailer zur «Der Herr der Ringe»-Serie ist da

Amazon Prime Video hat den ersten Trailer zur kommenden «Der Herr der Ringe»-Serie veröffentlicht. Viel verrät der rund einminütige Teaser zwar nicht. Immerhin enthüllt der Streaminganbieter aber endlich den Titel der Serie: «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» (Original: «The Lord of the Rings: The Rings of Power»).