Erster TV-Auftritt von Anne Will: Hat sie das Rampenlicht vermisst?

Ende des vergangenen Jahres hat Moderatorin Anne Will (58) das letzte Mal durch ihre gleichnamige Polit–Talkrunde im Ersten geführt. Fünf Monate lang verabschiedete sich die 58–Jährige daraufhin aus dem TV–Rampenlicht. Am Freitagabend feierte Will schliesslich zu Gast in der Radio–Bremen–Talkshow «3nach9» im NDR ihr Comeback und liess im Gespräch mit Judith Rakers (48) und Giovanni di Lorenzo (65) das selbstbestimmte Aus ihres Talk–Formats Revue passieren – und wagte einen Blick in die Zukunft.