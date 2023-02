«Es war wirklich traurig»

«Ich habe mit einer Leihmutter versucht, das Baby zu bekommen, und leider hatte der Embryo eine Fehlgeburt», erzählte sie in der neuen Episode von «The Pick Up with Britt, Laura, and Mitch». «Man ist so glücklich, wenn es klappt», erinnerte sie sich im Gespräch mit den Moderatoren. Doch dann verlor sie das Baby. «Es war wirklich traurig.» Nach dem Verlust versuchte es Wilson noch einmal.