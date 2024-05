Erstes ESC-Halbfinale: Diese Länder sind am Samstag mit dabei

Der diesjährige Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö ist am Dienstagabend mit dem ersten Halbfinale in seine heisse Phase gestartet. Am 7. Mai traten 15 der nicht für das Finale am Samstag gesetzten Teilnehmerländer an, um sich einen der begehrten Plätze zu sichern. Daneben durfte aufgrund einer neuen Regelung auch Deutschland auftreten, das als Mitglied der sogenannten «Big Five» neben Frankreich, Grossbritannien, Italien und Spanien sowie dem Gastgeberland für das Finale bereits gesetzt ist. Welche Acts werden also beim Finale am Samstag neben den genannten Ländern auf der Bühne stehen?