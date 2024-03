Erstes Familienfoto: Gal Gadot zeigt der Welt ihr neues Baby

So heisst Gal Gadots vierte Tochter

Gadot hatte die Geburt ihrer vierten Tochter am 6. März via Instagram verkündet und mitgeteilt, dass das Kind den Namen Ori, was auf Hebräisch «mein Licht» bedeutet, trägt. Ihre Schwangerschaft hatte die Israelin zuvor nicht öffentlich gemacht. Sie sei «nicht einfach» gewesen, schrieb sie auf Instagram. Die Schauspielerin ist seit 2008 mit ihrem israelischen Landsmann verheiratet.