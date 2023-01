Erstes Foto aus Biopic: Marisa Abela verwandelt sich in Amy Winehouse

«Fifty Shades of Grey»-Regisseurin Sam Taylor-Johnson (55) dreht den Film über das Leben der britischen Soul-Sängerin. Studiocanal macht dabei gemeinsame Sache mit Focus Features und Monumental Pictures. Laut der Macher wird «Back to Black» «Amy Winehouses lebhafte Jahre in London in den frühen Jahren und ihre intensive Reise zum Ruhm» zeigen. Die Produktion des Films startet am 16. Januar in London. Der Filmtitel ist angelehnt an einen Song und ein Album der verstorbenen Sängerin.