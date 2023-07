Zayn Malik erzählt gerne Dad-Jokes

Dass er sich mit seiner Vaterrolle wohlfühle, merke er vor allem an einer Sache: «Mir wird immer wieder gesagt, dass ich Dad-Jokes erzähle», so Zayn in der Podcast-Episode. «Die Leute schauen mich einfach an, als wäre ich ein Spinner, aber ich denke: ‹Ich bin Papa, ich darf diese Witze erzählen›.» Seine Tochter habe wieder Farbe in sein graues Erwachsenenleben gebracht.