Erstes Model-Knistern beim Paar-Shooting von «GNTM»

Entscheidung vertagt

Bei drei Paaren läuft es im Ruderboot alles andere als rund. Lara (19) und Felix (27) fehlt die Chemie – und dem Fotografen brauchbare Aufnahmen von den beiden. Aurélie (21) und Juna (23) mangelt es an Überzeugungskraft. Mohindra bezeichnet ihre Leistung als «fake». Und auch Lukas (21) und Eileen (19) wackeln im wahrsten Sinne. Vor allem Eileen bewegt sich im Boot zu hektisch, so dass beide ins Wasser stürzen. Heidi muss die panische Eileen von einem Rettungstaucher bergen lassen. Mohindras ernüchternde Bilanz: «Wir haben kein einziges gutes Bild von euch.» Heidi ruft die drei Wackel–Paare zu sich. Für wen gerät die Reise nach Los Angeles zum Kurztrip? Zwei Models fliegen nach Hause, wie Heidi verrät. Wer den Rückflug antreten muss, gibt sie in der nächsten Folge bekannt.