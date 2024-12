Erstes Weihnachten als Mutter: So feiert Carolin Kebekus

Auch mit ihrer «Carolin Kebekus Show» in der ARD ist die Komikerin seit Oktober wieder zurück. Am 24. Oktober lief die erste von zehn neuen Folgen um 20:15 Uhr in der Mediathek und um 23:35 Uhr im linearen Programm im Ersten. Die zehnte Folge kommt am Donnerstag, 2. Januar 2025.