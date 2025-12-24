Erstes Weihnachten ohne Ozzy: So feiern die Osbournes dieses Jahr

Matching–Pyjamas und King's Speech

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ozzys ältester Sohn Louis aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley übernimmt die Küchenleitung, Kelly assistiert als Sous–Chefin. Für alle Gäste hat sie passende Pyjama–Sets besorgt. Das Programm klingt nach britischer Tradition pur: Knallbonbons knacken, gemeinsam die Ansprache von König Charles schauen und dann vor dem Fernseher zusammensitzen. «In LA gibt es nicht einmal Knallbonbons», erklärte Kelly. «Man muss extra zum World Market fahren, um welche zu bekommen, und die sind nicht mal besonders gut.»