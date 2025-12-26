Erstes Weihnachten zusammen: Liz Hurley und Billy Ray Cyrus im Pyjama

Weihnachtspyjamas als US–Tradition

Mit ihrem Partnerlook–Auftritt reihen sich das Model und der Vater von Popstar Miley Cyrus in eine beliebte amerikanische Tradition ein, denn in den USA gehören zusammenpassende Weihnachtspyjamas für die ganze Familie längst zum Fest dazu. Auch zahlreiche andere Prominente setzen auf diesen kuscheligen Brauch: So posierte etwa Kim Kardashian (45) in diesem Jahr wieder mit ihrer Familie in einheitlichen Schlafanzügen für die Weihnachtsfotos.