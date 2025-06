Erstmals dauert der Amazon Prime Day ganze vier Tage

Speziell Kundinnen und Kunden, die sich mit Bekleidung und Kosmetik, Haus– und Gartenartikeln sowie Elektrogeräten eindecken wollen, sollten sich hierfür also noch die rund drei Wochen gedulden. Bis zu 30 Prozent, im Fall von Bekleidung sogar bis zu 40 Prozent, soll es ab dem 8. Juli an Preisnachlässen in diesen Kategorien geben.