Erstmals im TV: «Couple Challenge» feiert Comeback bei RTLzwei

Worum geht es in «Couple Challenge»?

Bisher traten in «Couple Challenge» Teams im Kampf um ein Preisgeld gegeneinander an. Diese bestanden aus mehr oder minder bekannten Pärchen, Freunden oder Geschwistern. In der letzten Staffel triumphierten so etwa der Reality–TV–Teilnehmer Calvin Kleinen (32) und dessen Bruder Marvin.