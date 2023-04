Mit dem Hit «Unbreak My Heart» landete Sängerin Toni Braxton (55) in den 1990er-Jahren einen Welthit. Im vergangenen Jahr machte ihr ausgerechnet ihr Herz zu schaffen. Weil Lebensgefahr drohte, musste sich die US-Amerikanerin im September einer schweren Herz-OP unterziehen. Darüber hat sie jetzt erstmals in einem Interview mit dem US-amerikanischen «People»-Magazin gesprochen.