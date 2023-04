«Es bricht uns das Herz»: AnnenMayKantereit muss Konzerte absagen

«Gesundheit geht vor»

«Alles was wir wollen, ist für euch Musik machen und es bricht uns das Herz. Es tut uns so leid», fügt die Band um den Sänger Henning May (31) hinzu. Informationen über Nachholtermine sollen die Fans in den kommenden Tagen erhalten. Unter dem Post gibt es bereits zahlreiche Genesungswünsche und Verständnis für die Absagen: «Sehr schade! Aber Gesundheit geht definitiv vor, gute Besserung euch!», schreibt ein User beispielsweise.