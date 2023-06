Sie lebt schon seit mehr als 20 Jahren in New York City

Im September 2022 hat der «Fuck ju Göhte»-Star die US-Amerikanerin Jessica Riso geheiratet. Das Model nahm danach seinen Nachnamen an. Bereits im April hatte sie der «Gala» verraten, dass das Paar ins hippe Viertel Dumbo im New Yorker Stadtteil Brooklyn gezogen ist. «Eigentlich bin ich in Kalifornien aufgewachsen, aber mein Herz schlägt für New York - schliesslich lebe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt.» Damals sagte sie: «Ich bin so froh, dass wir endlich zusammen an der Ostküste leben.»