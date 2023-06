Der Dreh fand bereits im November 2022 statt. «Ich hatte eineinhalb Jahre Zeit, mich mit der Tatsache anzufreunden, dass es mein letzter Fall ist», erzählt Altenberger. Die Entscheidung, sich vom «Polizeiruf» zu verabschieden, finde sie auch immer noch richtig. «Aber auch immer noch traurig.» Ob es eine grosse Abschiedsfeier gegeben hat, was sie am meisten vermissen wird und was sie von ihrer Nachfolgerin Johanna Wokalek (48) hält, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.