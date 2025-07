Es geht direkt los: Christian Loss ist der neue Moderator bei «taff»

Die Moderatorinnen und Moderatoren von «taff» bekommen wieder Verstärkung: Ab sofort wird auch Christian Loss (34) für das ProSieben–Magazin vor der Kamera stehen. Seine erste Sendung steht schon am 7. Juli an. «‹taff› ist in der deutschen TV–Landschaft eine absolute Institution. Jetzt selbst ein Teil davon zu sein, ist völlig verrückt, und ich freue mich riesig auf das Team und meine neuen Aufgaben!», wird Loss in der Pressemitteilung von ProSieben zitiert.