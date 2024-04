Es geht um 10 Millionen Euro: David Beckham verklagt Mark Wahlberg

Beckhams Firma, die DB Ventures Ltd., behauptet demnach, Wahlbergs Firma, die Mark Wahlberg Investment Group (MWIG), habe im Zusammenhang mit Beckhams Engagement beim Trainingsprogramm F45 «betrogen». Auch die Gründer von F45 und deren Unternehmen werden von Beckham verklagt. Doch um was geht es überhaupt im Detail? Beckham habe sich ursprünglich bereit erklärt, als Botschafter für F45 einzusteigen, so «The Sun». Nach seinem Umzug 2007 nach Los Angeles seien Wahlberg und er zunächst gute Freunde geworden. Beide würden auch in unmittelbarer Nachbarschaft im Stadtteil Beverly Hills wohnen.