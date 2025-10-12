«Es gibt da jemanden»: Andreas Gabalier ist wieder verliebt

Andreas Gabalier (40) hat sein Single–Dasein offenbar beendet. Der österreichische Musikstar sagte der «Bild»–Zeitung: «Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird.» Er pflege «derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating– und Single–Playboy–Leben unterwegs», erklärte der 40–Jährige.
Mehr über seine neue Partnerin verriet Andreas Gabalier allerdings nicht. «Ich habe mir vorgenommen, dieses Thema für mich ein bisschen abseits der Öffentlichkeit zu gestalten», sagte er dem Blatt.
Seit 2019 gab es offiziell keine Frau an seiner Seite
Die letzte bekannte Frau an der Seite von Andreas Gabalier war die österreichische Moderatorin Silvia Schneider (43). Die beiden waren von 2013 bis 2019 zusammen. Seit der Trennung des Paars gab es zwar immer wieder Spekulationen rund um das Liebesleben des Sängers, aber nie offiziell eine neue Partnerin.
Ob Andreas Gabaliers neue Liebe ihn nun auch bei seinen Konzerten begleitet? Der österreichische Star feierte gerade Auftritte in Hamburg und Mannheim und wird im Oktober auch noch in Leipzig, Hannover und Wien seine Hits zum Besten geben.