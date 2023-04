«Es gibt keine Heilung»: Neil Diamond über seine Parkinson-Erkrankung

Er erhielt die Schock-Diagnose während einer Tournee vor fünf Jahren: US-Musik-Legende Neil Diamond (82) leidet an Parkinson. In der «Sunday Morning»-Show auf CBS spricht er jetzt offen darüber, wie schmerzvoll es für ihn war, die Krankheit zu akzeptieren, und wie er heute lebt. «Als der Arzt mir sagte, was es war, war ich einfach nicht bereit, es zu akzeptieren», so Diamond. Er habe dem Arzt gesagt, dass er arbeiten müsse.