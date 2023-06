Es ist amtlich: Sohn von Kylie Jenner heisst jetzt offiziell Aire

Der Sohn von Kylie Jenner (25) hat 16 Monate nach seiner Geburt jetzt auch offiziell einen neuen Namen verpasst bekommen. Wie das «People»-Magazin meldet, heisst der Kleine nun amtlich Aire Webster. Am 22. Juni habe seine Mutter Jenner beantragt, dass ihr Sohn in Zukunft nicht mehr Wolf Jacques, sondern Aire heissen solle. Aus dem Blatt vorliegenden Gerichtsunterlagen geht hervor, dass ihrem Wunsch am Montag, dem 26. Juni, entsprochen wurde.