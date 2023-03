«Es ist dieser Blick»: Knossi überrascht bei «Let's Dance»

Durch «Let's Dance» kommen bei so manchem Promi ganz neue Seiten zum Vorschein. Wie bei Jens Knossalla, der zum Verführer wurde. Im «Top Gun»-Piloten-Outfit fegte der Entertainer mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvadsson (40) in bester Tom-Cruise-Manier mit einem schwungvollen Jive über das Parkett. «Sauerstoffzelt», schnappte der 36-Jährige danach nach Luft. «Wir haben gesehen, mit ganz viel Wille kann man was erreichen», war Motsi Mabuse von der Tanzdarbietung beeindruckt. «Es ist dieser Blick», bemerkte Jorge eine weitere Veränderung. «Es hat mir hervorragend gefallen», urteilte Juror Llambi, der für Knossis Leistung 6 Punkte rausrückte. Das machte im Gesamten verdiente 20 Punkte. Ungeachtet von der Bewertung freute sich der Sportmuffel über die purzelnden Pfunde und legte allen Männern einen Tanzkurs ans Herz.