«Es ist einfach nur traurig»: Marc Eggers berichtet von Morddrohungen

Er könne damit leben, wenn jemand sage «wenn sich zwei Männer küssen, das ist nicht meine Welt», erklärt Marc Eggers in seinem Clip. «Es ist meines Erachtens nicht ok, dass Leute so dermassen beleidigt werden aufgrund ihrer vermeintlichen sexuellen Ausrichtung», so der Influencer weiter. «Ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau heirate, ob ich eine Trans–Frau heirate oder wie auch immer», das sei ausschliesslich seine Sache.