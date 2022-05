«Es ist grossartig»: Musiker Sean Paul schwärmt über sein Elterndasein

Paul selbst geht auch heute noch gerne feiern. «Natürlich nicht mehr so oft wie früher», gesteht der zweifache Familienvater. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht der Musiker zudem über seine Kinder, Veränderungen in der Musikbranche und was er an seinen deutschen Fans schätzt. Ausserdem verrät der Grammy-Gewinner, mit welcher Sängerin er unbedingt zusammenarbeiten möchte.