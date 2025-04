«Es ist hart»: Ende von «Die Conners» nimmt John Goodman mit

«Die Conners» zeigt normale Menschen

Diese sieben Seasons seien John Goodman zufolge «so schnell vergangen». Der Serienbeginn von «Die Conners» fühle sich für ihn an, «als wäre es erst zwei Wochen her». Nun sei der Abschied für ihn hart, denn der gesamte Cast käme an jedem Drehtag am Set zusammen und lache viel. Es sei «ein toller Ort zum Arbeiten» gewesen, so Goodman wörtlich.