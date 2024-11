«Es ist hart»: Mick Schumacher kehrt der Formel 1 den Rücken

Michael Schumachers (55) einziger Sohn Mick Schumacher (25) wird künftig in der Formel 1 keine Rolle mehr spielen. Wie das Mercedes AMG F1 Team am Donnerstag (28. November) bekannt gegeben hat, scheidet der Ersatzfahrer zum Ende der laufenden Saison auf eigenen Wunsch aus. Schumacher war in der Saison 2021 erstmalig in der Formel–1–Weltmeisterschaft angetreten, kam in den vergangenen zwei Jahren jedoch nicht über den Status eines Ersatz– und Simulatorfahrers hinaus.