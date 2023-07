Nach der Drillingsschwangerschaft sitzt das Trauma der Eltern noch tief

Das sei für sie allerdings «völlig in Ordnung». In den vergangenen Tagen hätten sie und Ehemann Bushido eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt. Grund dafür sei die vergangene Schwangerschaft mit den Drillingen. Tochter Amaya litt damals an einer schweren Lungenentzündung und war auch deutlich kleiner und leichter als ihre beiden Schwestern. Das Trauma der Eltern sitze noch tief. «Ich kann einfach durch die Sache mit Amaya nicht mehr unbeschwert auf eine Schwangerschaft gucken.»