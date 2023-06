Es ist offiziell: Caren Miosga wird die neue Anne Will

Die grosse Programmreform bei der ARD nimmt weiter Form an. Wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag bekannt gab, wird Caren Miosga (54) im kommenden Jahr nach sechzehn Jahren die Moderation der «Tagesthemen» aufgeben, um von Anne Will (57) den politischen Talk am Sonntagabend zu übernehmen. Damit rückt sie ihrer Kollegin bereits zum zweiten Mal direkt nach - 2007 war sie Will als Moderatorin der «Tagesthemen» gefolgt.