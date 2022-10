Es ist offiziell: Elon Musk hat Twitter gekauft

Das schier endlose Hin und Her ist vorbei: Tesla-Boss Elon Musk (51) ist jetzt auch der Chef von Twitter. Die Information gab er selbst auf dem Kurznachrichtendienst am Donnerstagnachmittag bekannt. In einem Post, gerichtet an die Werbekunden des sozialen Netzwerks, schrieb der Multimilliardär: «Ich habe Twitter gekauft, weil es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen gemeinsamen digitalen Platz zu haben, an dem ein breites Spektrum von Überzeugungen auf gesunde Weise diskutiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückgreifen zu müssen.»