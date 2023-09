Es ist offiziell: Julian Nagelsmann ist neuer Fussballbundestrainer

Julian Nagelsmann (36) ist nun offiziell der neue Bundestrainer der deutschen Fussball–Nationalmannschaft. Am Freitagvormittag bestätigte der DFB mit einer Pressemitteilung, dass Nagelsmann am DFB–Campus in Frankfurt am Main einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024 unterschrieben habe. Damit tritt der «Wunschkandidat» von Rudi Völler (63) nun offiziell die Nachfolge von seinem Vorgänger Hansi Flick (58) an.