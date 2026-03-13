Es ist offiziell: Netflix-Megahit «KPop Demon Hunters» erhält Sequel

Regisseurin Maggie Kang kommentierte die Ankündigung mit Worten: «Ich bin als koreanische Filmemacherin unglaublich stolz, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und unseren koreanischen Charakteren sehen möchte. In dieser Welt, die wir erschaffen haben, steckt noch so viel mehr. Das ist erst der Anfang.» Ihr Regiekollege Chris Appelhans ergänzte: «Diese Figuren sind für uns wie eine Familie, ihre Welt ist zu unserem zweiten Zuhause geworden. Wir freuen uns darauf, ihr nächstes Kapitel zu schreiben, sie vor Herausforderungen zu stellen und ihre Entwicklung zu begleiten – und weiterhin die Grenzen dessen zu erweitern, wie Musik, Animation und Geschichte zusammenkommen können.»