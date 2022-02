Es ist offiziell: Sänger Michael Bublé wird wieder Vater

Musikvideo ist «Zusammenfassung unserer Liebesgeschichte»

Lopilatos Babybauch ist, wie von «TMZ» angekündigt, auch am Ende des neuen Clips zum Song «I Will Never Not Love You» aus Bublés kommendem Album zu sehen. Das Model nannte das Musikvideo in einem Instagram-Beitrag «eine Zusammenfassung unserer Liebesgeschichte der 14 gemeinsamen Jahre».