Es ist offiziell! Silvia Wollny wird wieder Oma

Die Familie Wollny wächst und wächst: Loredana Wollny (21) und ihr Ehemann Sveret verkündeten am Dienstag voller Freude, dass sie erneut Eltern werden. «Zwei kleine Herzchen, die unser Leben vollkommen machen. Wir dürfen dieses unbeschreibliche Glück noch einmal erleben – unser zweites Wunder ist unterwegs», schrieb die jüngste Wollny–Tochter auf Instagram zu einem Pärchenbild, auf dem beide den positiven Schwangerschaftstest in die Kamera halten.