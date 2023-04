«Es»-Serienprequel ohne Pennywise-Darsteller Bill Skarsgård

«Welcome to Derry»: Das steckt hinter dem «Es»-Prequel

«Welcome to Derry» erzählt die Vorgeschichte des Kinodoppelschlags von Andy Muschietti (49), der in den Jahren 1988 und 1989 beziehungsweise 2016 spielt. In der Verfilmung wie in Kings Vorlage geht es um eine böse Entität, die alle 27 Jahre die Kleinstadt Derry in Maine heimsucht - über Jahrhunderte hinweg.