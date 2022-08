Eine Richterin aus dem US-Bundesstaat Florida hat einen brisanten Gerichtstermin angesetzt. Sollten sich Herzogin Meghan (41) und ihre Halbschwester Samantha Markle (57) nicht doch noch aussergerichtlich einigen können, so würde es am 3. Oktober 2023 zum Prozess vor einem US-Gericht kommen. Das berichtet unter anderem die britische «Daily Mail». Demnach strebe Richterin Charlene Edwards Honeywell ein rasches und somit «kostengünstiges» Verfahren an, nicht länger als fünf Tage solle es bis zum Urteilsspruch dauern.